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Сегодня, 03:16

Стойкович считает Бразилию одним из фаворитов ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович после поражения от Бразилии (0:2) в матче чемпионата мира-2022 отметил, что бразильская команда является одним из фаворитов турнира.

«Считаю ли Бразилию фаворитом? Одним из таковых. Сегодня у нас мог быть другой сценарий матча, если бы не травмы игроков, но не стыдно проиграть Бразилии», — цитирует L'Equipe Стойковича.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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