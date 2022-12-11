Суарес поддержал Неймара после вылета Бразилии с ЧМ-2022: «Оставайся сильным, братишка»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поддержал форварда национальной команды Бразии Неймара после вылета с чемпионата мира-2022.

Ранее бразилец опубликовал пост в социальной сети, в котором рассказал о своих эмоциях после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти) в матче 1/4 финала турнира в Катаре. Футболист признался, что он психологически уничтожен.

«Много сил тебе, брат. Мы много раз падали, но у нас всегда были силы двигаться вперед, потому что мы готовы бороться, чтобы добиться успеха в этом прекрасном виде спорта. Оставайся сильным, братишка», — написал Суарес.

На ЧМ-2022 Неймар принял участие в трех матчах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.