Суарес поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой над Францией (3:3, пен. — 4:2) в финале чемпионата мира-2022. Ранее они вместе играли за каталонцев.

«Поздравляю, друг! Ты чемпион мира. Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим», — написал Суарес в социальных сетях.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

35-летний Месси на ЧМ-2022 забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах. Его признали лучшим игроком турнира.