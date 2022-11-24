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24 ноября, 19:40

Судьи отменили гол Криштиану Роналду на ЧМ-2022 из-за нарушений правил

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отправил мяч в ворота команды Ганы в первом тайме матча ЧМ-2022.

Однако взятие ворот не было засчитано из-за нарушения правил со стороны португальца.

37-летний форвард вел борьбу с соперником в штрафной площади и оттолкнул того рукой. Главный арбитр встречи сразу зафиксировал фол со стороны Роналду.

Для Криштиану Роналду турнир в Катаре стал пятым подряд в карьере. Ранее он играл на ЧМ 2006 года (Германия), 2010 (Южно-Африканская Республика), 2014 (Бразилия) и 2018 (Россия).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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