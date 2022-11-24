Судьи отменили гол Криштиану Роналду на ЧМ-2022 из-за нарушений правил

24 ноября, 19:40
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отправил мяч в ворота команды Ганы в первом тайме матча ЧМ-2022.
Однако взятие ворот не было засчитано из-за нарушения правил со стороны португальца.
37-летний форвард вел борьбу с соперником в штрафной площади и оттолкнул того рукой. Главный арбитр встречи сразу зафиксировал фол со стороны Роналду.
Для Криштиану Роналду турнир в Катаре стал пятым подряд в карьере. Ранее он играл на ЧМ 2006 года (Германия), 2010 (Южно-Африканская Республика), 2014 (Бразилия) и 2018 (Россия).