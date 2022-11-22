Судья Вилков не видит ничего спорного в пенальти Аргентины в ворота Саудовской Аравии

Бывший судья Российской премьер-лиги Михаил Вилков оценил эпизод матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Саудовской Аравии (1:2), когда главный арбитр встречи Славко Винчич на девятой минуте назначил пенальти в ворота команды с Ближнего Востока.

«Не вижу ничего спорного в эпизоде с участием Паредеса. Там был захват двумя руками, мяч был в игре. Да, может быть, его долго смотрели, долго звали судью, но по факту все верно. Арбитр сосредоточил свое внимание на том, где находится мяч, и это единоборство оказалось вне его поля зрения. Это тот самый случай, когда VAR помог и назначил 11-метровый», — приводит слова Вилкова Metaratings.ru.

Он также отметил большое количество офсайдов со стороны сборной Аргентины.

«Вчера был рекорд, когда добавили 14 минут к первому тайму матча Англия — Иран. Сегодня тоже что-то наподобие рекорда — отменили три гола Аргентины, но все по делу — офсайды верно зафиксированы. Может быть, нервничают аргентинцы, но не нужно раньше времени пересекать линию офсайда. Считаю, что пока судьи хорошо выполняют свою работу на чемпионате мира», — добавил Вилков.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 (мск).