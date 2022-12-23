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23 декабря, 22:59

Сунесс — о провокационном жесте Мартинеса с наградой: «Он выглядел как вульгарный клоун»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о жесте голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на награждении после финала ЧМ-2022.

«Неужели некоторые люди действительно находят подобные вещи смешными? Мартинес поставил в неловкое положение себя и свою страну. Он выглядел как вульгарный клоун. Если это то, чем он хочет запомниться, то да поможет нам всем Бог.

Мне он нравится как вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы». Но не верится, что он посчитал этот поступок уместным", — приводит Daily Mail слова Сунесса.

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Мартинес получил приз лучшему вратарю турнира — «Золотую перчатку». Во время получения награды он показал провокационный жест.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11569755/GRAEME-SOUNESS-Emiliano-Martinez-embarrassed-Argentina-trophy-antics.html
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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