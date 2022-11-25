Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:50

Свищев заявил, что у сборной Сербии еще есть шансы на выход из группы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал итоги матча Бразилия — Сербия (2:0).

«При всей нашей любви к Сербии, сербам и ее футболистам уровень бразильцев, конечно, выше. Ничего у сербов в этом матче не получалось. Были неплохие подходы к воротам Бразилии, но потом они буквально не знали, что делать с мячом. Надеемся, что в следующих матчах Сербия будет выглядеть лучше, главное, чтобы были сделаны правильные выводы. Шансы на выход из группы у них остаются. Мы их любим, уважаем. В России поддержка у Сербии мощная», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Он также заявил, что наибольшее впечатление на него произвела сборная Канады. По его словам, теперь Канада для него будет ассоциироваться не только с керлингом и хоккеем.

Следующим соперником сборной Сербии станет Камерун. Матч пройдет 28 ноября. Начало — в 13:00.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-svishhev-nadeemsya-chto-serbiya-budet-vy-glyadet-luchshe-v-sleduyushhih-matchah-my-ih-lyubim-i-uvazhaem/
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
Дмитрий Свищев
1
2
Читайте также
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
Тайным оружием шахматиста Алехина был кот. Он брал его на все турниры
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022
ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор сыграли вничью, Катар досрочно вылетел с турнира
Нидерланды — Эквадор: лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия получил травму. Эквадорца унесли на носилках
Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хаверц: «Я могу понять негатив фанатов и СМИ. Прошлое есть прошлое, и в воскресенье нас ждет большая игра»

Адебайор считает, что Нидерланды досрочно выйдут в плей-офф чемпионата мира-2022