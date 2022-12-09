Сын Перишича поддержал Неймара после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Сын полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича Лео поддержал форварда Неймара после вылета Бразилии с чемпионата мира-2022.

Мальчик выбежал на поле и подошел к Неймару после того, как бразильцы проиграли хорватам (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала турнира в Катаре. Лео пожал руку форварду, а футболист в ответ приобнял сына Перишича.

Сын Ивана Перишича Лео и Неймар. Фото AFP

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.