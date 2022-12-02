Танака признан лучшим игроком матча Япония — Испания

Полузащитник сборной Японии Ао Танака признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Испании (2:1). После игры ему вручили памятный приз.

24-летний японец стал автором победного гола, который вывел его команду в плей-офф ЧМ-2022.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.