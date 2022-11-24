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24 ноября, 16:31

Тарханов назвал команду, которая показала лучший футбол на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями от первых матчей на ЧМ-2022.

«Впечатления хорошие, все игры получаются интересные. Не обошлось и без сюрпризов — Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Германия уступила Японии. Бельгия была на грани. Все команды хорошо играют. Думаю, сейчас футбол изменился.
Команды, у которых нет звезд, играют строго от обороны. Хотя вчера был матч Бельгия — Канада, игра шла атака на атаку, было много пространства, был интересный футбол. Саудиты и японцы в основном играли от обороны и старались контратаковать.
Лучшую игру показала Испания. Феерический футбол: контроль мяча, атаки, комбинации — все было супер. Коста-Рика тоже играла в обороне, но испанцы вскрывали», — приводит VPrognoze слова Тарханова.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10454429-tarhanov-nazval-sbornuyu-kotoraya-pokazala-luchshij-futbol-na-chm-2022.html
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Александр Тарханов
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