Тарханов о третьем голе Аргентины: «Месси гений. Самый великий игрок в XXI веке»

Известный российский тренер Александр Тарханов восхищен третьим голом Аргентины в ворота Хорватии.

— Третий гол аргентинцев доказал, что Месси лучший игрок мира за последние 15 лет?

— Месси гений. Чего тут еще добавлять? В XXI веке он величайший футболист.

— Роналду не рядом с ним?

— Они разноплановые. Роналду скорее бомбардир. А Месси и забивает, и отдает, и ведет игру. Техника просто потрясающая. Оба великие, но мне Месси нравится больше. Очень умный футболист.