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24 ноября, 15:39

Тарханов рассказал, что на ЧМ-2022 поддерживает сборную Сербии

Виктория Кравченко
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Российский тренер Александр Тарханов рассказал, что будет болеть за сборную Сербии на чемпионате мира в Катаре. Сегодня, 24 ноября, сербы сыграют с Бразилией. Начало — в 22.00 (мск).

«Конечно, я буду смотреть этот матч. Думаю, что вся Россия будет поддерживать сербов, у них будет мощная поддержка. Уверен, они смогут преподнести сюрприз бразильцам. Нас ждет интересный матч. Сейчас все очень непредсказуемо», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В группе с Сербией и Бразилией играют сборные Швейцарии и Камеруна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-vsya-rossiya-budet-podderzhivat-sbornuyu-serbii/
Сборная Сербии по футболу
Александр Тарханов
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