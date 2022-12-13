Тарханов считает, что Ловрену будет тяжело остановить Месси в предстоящем матче

Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал о своих ожиданиях от полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Аргентины.

«Сложно сказать, как сложится этот матч. Сейчас уже нет фаворитов, все будут играть осторожно, на результат. Все же хотят сыграть в финале мундиаля. Но, думаю, матч будет очень интересным, напряженным. Обе сборные играют в хороший футбол.

Ловрен против Месси? Это будет очень интересное противостояние, но его тяжело остановить, мало кому это удается. Посмотрим, получится ли у хорватов закрыть Месси. Вся интрига будет в этом", — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Хорватия сыграет с Аргентиной сегодня, 13 декабря. Начало матча — в 22.00 по московскому времени. 14 декабря состоится второй полуфинал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Франции и Марокко.