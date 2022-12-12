Тчуамени и Упамекано пропустили тренировку сборной Франции

Полузащитник Орельен Тчуамени и защитник Дайот Упамекано 12 декабря пропустили тренировку сборной Франции, сообщает L'Equipe.

Тчуамени занимался по индивидуальной программе из-за небольшого повреждения. Упамекано пропускал занятия из-за боли в горле.

Отмечается, что оба футболиста смогут сыграть в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко.

Встреча Франция — Марокко пройдет в среду, 14 декабря. Начало матча — 22.00 (мск).

14.12.2022 | Франция — Марокко