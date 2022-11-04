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4 ноября, 22:50

Тен Хаг считает сборную Англии один из фаворитов ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал фаворита чемпионата мира-2022 в Катаре.

«У сборной Англии, безусловно, есть хорошие шансы выиграть ЧМ-2022, потому что состав команды очень силен. Я должен заботиться о «Манчестер Юнайтед», но считаю, что Англия является одним из главных фаворитов турнира», — приводит слова тен Хага ESPN.

Чемпионат мира 2022 года стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Англии сыграет в группе B с Ираном, США и Уэльсом.

Английская национальная команда последний раз выигрывала чемпионат мира в 1966 году.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/manchester-united-engman_utd/story/4790701/man-uniteds-ten-hag-urges-van-de-beek-improvement-he-can-do-better
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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