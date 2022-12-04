Маррей: «Месси — мужик»

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, что думает об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Австралии (2:1).

«Месси — мужик», — написал он в соцсетях.

Один из голов забил капитан команды.

В четвертьфинале Аргентина сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет 9 декабря.