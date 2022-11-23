Терюшков об акции футболистов сборной Германии: «Для фото в следующем матче предлагаю прикрывать им другое место»

Депутат Госдумы РФ и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на акцию футболистов Германии, которые закрыли рты во время командного фото перед матчем с Японией на ЧМ-2022.

«Эти парни прилетели на разноцветном ЛГБТ-самолете, их завернули. Теперь они демонстрируют, что им заткнули рты, запретив выходить с пропагандой извращении на футбольное поле. Ожидал такого напора от кого-угодно, но не от суровых бюргеров. Перевелись у них там что ли все фрау? Для коллективного фото в следующем матче предлагаю прикрывать им другое место. Для каждого футболиста оно будет зависеть от его ориентации», — сказал Терюшков «СЭ».