Терюшков высказался о ситуации с освистыванием болельщиками гимна сборной Ирана на ЧМ-2022

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался об освистывании гимна Ирана на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Демонстрируя протест против государственного строя, сборная Ирана в матче с Англией поставила под сомнение самих себя. Исламская республика Иран развивает спорт и футбол на высоком профессиональном уровне, раз действия власти позволили сборной команде отобраться на ЧМ и побеждать маститых соперников. Победы иранских спортсменов должны быть направлены на укрепление престижа своей страны, и в этом случае отказ от исполнения гимна страны никак не вписывается в стратегию усиления иранской нации. Исполняя шепотом слова гимна на матче с командой Уэльса, иранские футболисты вызвали свист на трибунах. Но каждый на этом матче свистел о своем: иранцы протестовали против фундаментального ислама, а вот болельщики Уэльса — против Ирана в принципе, потому что Иран объявлен США и странами Запада осью зла», — приводит слова Терюшкова Legalbet.

Он также заявил, что западники ненавидят Иран по умолчанию и освистыванием они не выражают поддержку светскому исламу, как могло бы показаться игрокам сборной Ирана и их болельщикам, а просто выражают свое неприятие самобытного и независимого Ирана.

Сборная Ирана находится на втором месте в группе В, набрав 3 очка. США — на третьем (2 очка). Лидирует национальная команда Англии с 4 очками.

Иран встретится с США 29 ноября. Начало — в 22:00 (мск).