Куртуа — о «крысе» в сборной Бельгии: «Если узнаем, кто это, то это будет его последний день с нами»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа ответил на вопрос, будут ли в команде искать «крысу», которая сообщила журналистам о проблемах в раздевалке.

Ранее голкипер сборной Бельгии опроверг слухи о конфликтах в национальной команде.

«Не всегда игроки выносят сор из избы. Мы работаем с большим количеством людей, мы не знаем, кто говорит что-то такое. Воспринимать все это как правду — ошибка. Нам не нужно искать, кто это сообщил. Если мы узнаем, кто это, то это будет его последний день с нами. Мы команда, семья. Все должно оставаться внутри коллектива», — приводит слова Куртуа RMC Sport.

29 ноября L'Equipe общил, что в последнее время в сборной сформировалась не лучшая атмосфера, а некоторые игроки отказываются общаться друг с другом.

Сборная Бельгии на чемпионате мира 2022 года выиграла у Канады и проиграла Марокко. Команда занимает третье место в группе F с 3 очками.

1 декабря сборная Бельгии встретится с Хорватией в заключительном туре групповой стадии. Начало — в 18.00 (мск).