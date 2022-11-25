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Сегодня, 17:04

Тильман назвал тренера сборной США Берхалтера требовательным к себе и к другим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Твери», бывший скаут «Динамо» и клуба MLS «Коламбус Крю» Александр Тильман поделился мнением о тренере сборной США Грегге Берхалтере.

«Первый матч США нормально сыграли. У американцев команда перспективная. Согласен со специалистами: у американцев идет прицел на домашний ЧМ. В Катаре больше обкатка. Много игроков в европейских клубах. Из MLS не так много игроков. Изменился ли Берхалтер? Грегг какой был, такой и остался. В «Коламбусе» он еще был одновременно и спортивным директором, контролировал клуб полностью в спортивных вопросах, трудоголик, всегда смотрел футбол, следил за тенденциями. Современный тренер», — приводит слова Тильман Eurostavka.ru.

Он также отметил, что Берхалтер — комфортный тренер для работы. По его словам, он требователен к себе и другим.

«Сам много работает и от других требовал многого. Без перегибов. Он поиграл в Англии, во второй немецкой бундеслиге, Голландии. Думаю, что большое влияние на него оказали голландцы. Он играл больше в голландскую модель — 4-3-3. Контроль мяча, все через пас, атакующий голландский футбол», — добавил Тильман.

В первом матче группового этапа сборная США сыграла вничью с Уэльсом (1:1). Следующим соперником американской команды станет Англия. Матч пройдет 25 ноября. Начало — в 22:00.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/byvshiy-skaut-kolambus-kryu-o-glavnom-trenere-sbornoy-ssha-geyah-v-amerike-i-strastnyh-braziltsah
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