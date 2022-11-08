Тите объяснил вызов Мартинелли в сборную Бразилии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил вызов нападающего «Арсенала» Габриеля Мартинелли в национальную команду на чемпионат мира-2022.

«Нам нравится агрессивность Мартинелли. Он один из лучших игроков «Арсенала», команды, занявшей первое место в АПЛ», — приводит Mirror слова Тите.

В текущем сезоне 21-летний бразильский футболист провел 13 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии попала в одну группу с Сербией, Швейцарией и Камеруном.