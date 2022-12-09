Тите объявил об уходе с поста главного тренера Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе со своего поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

"Поражение болезненно, но я спокоен. Это конец моего цикла в сборной", — приводит слова Тите TNT Sports.

61-летний специалист руководил сборной Бразилии с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки (2019) и дважды доходила до четвертьфинала чемпионата мира, уступив Бельгии в 2018 году и Хорватии в 2022.