Тите заявил, что игроки сборной Бразилии продолжат танцевать после забитых голов на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что игроки его команды продолжат праздновать голы, танцуя.

В матче 1/8 финала с командой Южной Кореи (4:1) после третьего забитого мяча Тите присоединился к футболистам и отпраздновал гол танцем.

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» ирландец Рой Кин раскритиковал тренера, посчитав это неуважением к сопернику.

«Это не является неуважением с нашей стороны. Это наша культура. Мне очень жаль, что кто-то не понимает и не знает этого. Мы будем танцевать и праздновать и дальше», — сказал Тите на пресс-конференции перед матчем с Хорватией.

В четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре сборная Бразилия 9 декабря сыграет с командой Хорватии.