Дуймович сравнил Ловрена с Модричем: «Это сенаторы Хорватии, которые держат команду»

Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команд РПЛ Томислав Дуймович в разговоре с «СЭ» оценил игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена на ЧМ-2022 в Катаре.

«Он сыграл великолепно, не допустил ни единой ошибки! Подсказывал молодому Гвардиолу, рядом с такими опытными игроками молодые прибавляют. Ловрен — великолепный игрок! Мы считаем его в Хорватии великим футболистом. Даже когда у него была травма, мы были уверены, что он приедет на ЧМ полностью готовым. Для меня Перешич, Модрич и Ловрен — сенаторы, которые держат команду. Каждый дал свой максимум в отдельной игре, и это вылилось в бронзу», — сказал Дуймович «СЭ».

Сборная Хорватии стала бронзовым призером ЧМ-2022, победив в матче за третье место сборную Марокко (2:1). Хорваты второй раз подряд завершили мировое первенство с медалями, на ЧМ-2018 в России сборная заняла второе место, уступив Франции (2:4) в финале турнира.