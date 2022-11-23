Тренер Англии Саутгейт опасается предвзятого судейства на ЧМ-2022 в Катаре

23 ноября, 19:02
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что опасается предвзятого отношения рефери к своей команде на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Опасения у 52-летнего английского специалиста появились еще до начала ЧМ-2022, когда председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина использовал Англию в качестве примера в своем брифинге перед медиа.
«Из нас сделали пример в судейском видео, и это меня тревожит. Мы определенно должны были заработать пенальти в первом тайме, учитывая то, что показали на том брифинге. Возможно, пенальти в наши ворота во втором тайме и был — мы должны действовать лучше, но я слегка обеспокоен, что из нас сделали пример. И после этого против нас принимают такое решение, как в первом тайме. Нам нужна некоторая ясность насчет того, как нас будут судить», — цитирует специалиста talkSPORT.
На ЧМ-2022 в Катаре сборная Англии попала в группу B с США, Ираном и Уэльсом. В первом матче сборная «трех львов» разгромила иранцев (6:2), при этом команда Саутгейта не получила явный пенальти за фол на защитнике Харри Магуайре в чужой штрафной.
Следующий матч Англии состоится 25 ноября против американцев (22.00 мск).
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