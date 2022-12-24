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Сегодня, 21:21

Капелло считает, что на ЧМ-2022 Тео Эрнандес не проявил себя на 100 процентов из-за Килиана Мбаппе

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло считает, что защитник сборной Франции Тео Эрнандес не смог себя проявить на сто процентов на ЧМ-2022.

«Как мне выступление Тео Эрнандеса на чемпионате мира? Он играл с ручным тормозом, потому что перед ним на фланге находился Килиан Мбаппе, который не хотел, чтобы в его воде плавали другие рыбы, ведь здесь мог находиться только он, так что он ограничивал атакующие возможности Эрнандеса», — цитирует Капелло Corriere della Sera.

Франция вышла в финал ЧМ-2022, где проиграла Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти). Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира с 8 голами — на счету форварда хет-трик в финале.

Килиан Мбаппе
Тео Эрнандес
Фабио Капелло
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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