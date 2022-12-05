Тренер «Кимхэ» Сарычев считает, что у Кореи есть шансы обыграть Бразилию в 1/8 финала ЧМ

Тренер южнокорейского клуба «Кимхэ» Валерий Сарычев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре между Бразилией и Кореей.

«Конечно, Бразилия является фаворитом не только этого матча, но и всего чемпионата мира. Южной Кореи будет трудно играть против них. Но для Южной Кореи 1/8 — это уже серьезное достижение. Футболистов на родине никто не будет ругать за поражения. Но их трудолюбие и давление на Бразилию со стороны их же болельщиков могут помочь Корее пройти дальше», — сказал Сарычев «СЭ».

Встреча Бразилия — Корея пройдет 5 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.

2 декабря бразильцы уступили Камеруну (0:1) в матче группы G ЧМ-2022, а корейцы победили Португалию (2:1) в игре группы H турнира в Катаре.