Тренер сборной Марокко: «Надеюсь, Роналду не сыграет против нас»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Португалии.

«Я горжусь тем, чего мы достигли. Впервые арабская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Нас поддерживает целый континент. Мы чувствуем эту положительную энергию и очень этому рады. Нам будет противостоять одна из лучших команд мира, в составе которой выступают очень техничные футболисты. Не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он один из лучших футболистов в истории, поэтому я буду доволен, если он пропустит встречу», — приводит слова специалиста A Bola.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Марокко сенсационно победила Испанию (0:0, 3:0 — по пен.) в матче 1/8 финала мирового первенства. В четвертьфинале турнира марокканцы встрется с Португалией завтра, 10 декабря, начало — 18.00 мск.