Тренер «Ньюкасла» Хау выбрал лучшего пенальтиста между Месси и Роналду

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос, кому он доверил бы пробить пенальти между португальским нападающим Криштиану Роналду и аргентинским форвардом Лионелем Месси на последней минуте финала чемпионата мира.

«Назову Роналду. Я думаю, его абсолютное хладнокровие в этот момент — это именно то, что вам нужно. Он ассоциируется с человеком, который держит под контролем свои действия», — приводит слова Хау Sky Sports.

На ЧМ-2022 37-летний Роналду провел 5 матчей за сборную Португалии и забил один гол с пенальти Гане. Его команда покинула чемпионат мира после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Месси на мировом первенстве в Карате сыграл 7 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучим игроком турнира.