Арнольд: «Нужно, чтобы государство вкладывало деньги в развитие футбола в Австралии»

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд после поражения от Аргентины (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 обратился к властям страны.

«Футбол — это вид спорта, который объединяет нашу нацию. Болельщики были очень счастливы быть на чемпионате мира. Но так должно быть каждый раз, и нам нужно, чтобы государство вкладывало деньги в развитие этого вида спорта», — цитирует L'Equipe Арнольда.

1/8 финала остается лучшим достижением сборной Австралии на мировых первенствах. Австралийцы выходили в 1/8 финала в 2006 году, но проиграли тогда Италии.