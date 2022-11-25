Юран: «Не уверен, что Германия выйдет из группы»

Юран не уверен, что сборная Германии выйдет из группы на ЧМ-2022

Известный тренер, бывший нападающий сборной России Сергей Юран ответил на вопрос, какая сборная ему понравилась больше остальных в первом туре ЧМ-2022 в Катаре.

— Португалия выйдет из группы? Или пока у вас такой уверенности нет?

— Группа колючая. Корейцы дали бой уругвайцам. Но португальцы все равно выйдут в плей-офф. Вот что будет дальше — вопрос.

— Кто пройдет дальше на этом ЧМ — Месси или Роналду? Шансы португальца теперь явно выше?

— Считаю, аргентинцы, несмотря на поражение от саудитов, все равно попадут в следующую стадию. Я в этом даже уверен. Вот по поводу шансов Германии у меня большие вопросы.

— Почему?

— Поражение от Японии может стать для бундестим роковым. Ведь во втором тайме немцам играть с испанцами, которые сейчас в полном порядке. Добиться победы во втором туре Германии будет крайне сложно. Да и в ничьей я тоже пока не уверен... В общем, есть сомнения, что Германия окажется в 1/8 финала.

— Испанцы произвели пока на вас самое сильное впечатление (разговор состоялся до матча Бразилия — Сербия. — Прим. «СЭ»)?

— Выделю две команды: Испанию и Англию. И дело не только в их крупных победах. Впечатлило содержание игры, очень качественный футбол. Плюс эти сборные — голодные до титулов. Ребята выходят — рвут и мечут. Сразу чувствуются амбиции. Молодые, дерзкие, да еще и мастеровитые. Раньше ведь как было? Все знали, что немцы пройдутся по соперникам катком, бразильцы забьют столько, сколько захотят... А сейчас многие команды подравнялись. И из общего ряда после первого тура выделяются испанцы и англичане.

— А Франция не понравилась в матче с Австралией?

— Наверное, французы играли с запасом, берегли силы. Как говорится, не рвут с первого матча. В итоге выглядели не так ярко и куражно, как те же испанцы. Да, нужно сделать скидку на Коста-Рику, но испанцы очень ровно провели оба тайма. Не успокаивались. Три, четыре, пять мячей. А им все мало! Такие скорости! Это, безусловно, подкупило.