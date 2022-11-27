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Сегодня, 01:00

Тренеры сборной Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики

Иван Шитик
Корреспондент
Слезы Лионеля Скалони.
Слезы Пабо Аймара.
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Сборная Аргентины обыграла команду Мексики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Тренерский штаб сборной Аргентины не сдерживали эмоций после забитых голов своей команды.

После первого гола, который забил капитан команды Лионель Месси, заплакал тренер аргентинской команды Пабло Аймар.

Слезы Пабо Аймара.
Слезы Пабо Аймара.

А после гола в концовке встречи слезу пустил уже главный тренер национальной команды Лионель Скалони.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Пабло Аймар
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
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