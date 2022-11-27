Тренеры сборной Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики

Сборная Аргентины обыграла команду Мексики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Тренерский штаб сборной Аргентины не сдерживали эмоций после забитых голов своей команды.

После первого гола, который забил капитан команды Лионель Месси, заплакал тренер аргентинской команды Пабло Аймар.

Слезы Пабо Аймара.

А после гола в концовке встречи слезу пустил уже главный тренер национальной команды Лионель Скалони.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).