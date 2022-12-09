Трезеге оценил игру Оливье Жиру на чемпионате мира-2022

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге оценил игру форварда национальной команды Оливье Жиру на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В наше время трудно найти игроков, которые играют как Жиру. Он кажется наиболее совершенным центральным нападающим на этом турнире. В сборной Франции есть красота, техника, но команда должна закончить свою работу», — цитирует Трезеге RMC Sport.

36-летний нападающий провел за сборную Франции 117 матчей и забил 52 гола — это лучший результат в истории французской национальной команды.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Французы сыграют против Англии в матче 1/4 финала турнира завтра, 10 декабря, начало — 22.00 мск.