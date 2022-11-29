Три футболиста сборной Германии пропустили тренировку перед матчем против Коста-Рики на ЧМ-2022

Три футболиста сборной Германии пропустили тренировку перед матчем против Коста-Рики на ЧМ-2022. Занятия пропустили Леон Горецка, Тило Керер и Давид Раум, сообщает Kicker.

Сборные Коста-Рики и Германии сойдутся в матче третьего тура. Каждая из команд еще имеет шансы на плей-офф.

Матч группового этапа чемпионата мира 2022 Коста-Рика — Германия состоится в четверг, 1 декабря на стадионе «Аль-Байт». Начало — в 22:00 (мск).