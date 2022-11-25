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Сегодня, 16:03

Три из четырех самых поздних голов на ЧМ забили иранцы

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболисты сборной Ирана.
Фото Global Look Press
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Сборная Ирана обыграла Уэльс в матче 2-го тура чемпионата мира, забив на 8-й и 11-й добавленных минутах.

Голы Рамина Резаэяна и Рузбе Чешми оказались вторым и четвертым самыми поздними в истории турнира. Позже Резаэяна отличился только еще один игрок сборной Ирана — Мехди Тареми, реализовавший пенальти во встрече 1-го тура с Англией. Помимо иранцев в топ-5 также входят голландец Дэви Классен и бразилец Неймар, который огорчил Коста-Рику в 2018 году.

Самые поздние голы чемпионатов мира по футболу

Дата

Игрок

Команда

Стадия

Соперник

Минута

21.11.2022

Мехди Тареми

Иран

Гр.турнир

Англия — 2:6

90+13'

25.11.2022

Рамин Резаэян

Иран

Гр.турнир

Уэльс — 2:0

90+11'

21.11.2022

Дэви Классен

Нидерланды

Гр.турнир

Сенегал — 2:0

90+9'

21.11.2022

Рузбе Чешми

Иран

Гр.турнир

Уэльс — 2:0

90+8'

22.06.2018

Неймар

Бразилия

Гр.турнир

Коста-Рика — 2:0

90+7'

27.06.2018

Сон Хын Мин

Корея

Гр.турнир

Германия — 2:0

90+6'

30.06.1994

Дэниэл Амокачи

Нигерия

Гр.турнир

Греция — 2:0

90+5'

25.06.1998

Луис Эрнандес

Мексика

Гр.турнир

Нидерланды — 2:2

90+5'

26.06.2006

Франческо Тотти

Италия

1/8 финала

Австралия — 1:0

90+5'

16.06.2010

Альваро Перейра

Уругвай

Гр.турнир

ЮАР — 3:0

90+5'

22.06.2014

Сильвестри Варела

Португалия

Гр.турнир

США — 2:2

90+5'

15.06.2018

Азиз Буаддуз*

Марокко

Гр.турнир

Иран — 0:1

90+5'

23.06.2018

Тони Кроос

Германия

Гр.турнир

Швеция — 2:1

90+5'

25.06.2018

Салим Аль-Давсари

Сауд.Аравия

Гр.турнир

Египет — 2:1

90+5'

* В свои ворота.

Иран — четвертая команда в истории, которой удалось забить два гола в добавленное ко второму тайму время. Все предыдущие случаи пришлись на чемпионат мира в России. Отличились сборные России, Бразилии и Кореи

Все команды, забившие в добавленное время по два гола

Дата

Город

Матч

Голы

14.06.2018

Москва

РОССИЯ — Сауд.Аравия — 5:0

Денис Черышев, 90+1' (4:0). Александр Головин, 90+4' (5:0)

22.06.2018

Санкт-Петербург

БРАЗИЛИЯ — Коста-Рика — 2:0

Филиппе Коутинью, 90+1' (1:0). Неймар, 90+7' (2:0)

27.06.2018

Казань

КОРЕЯ — Германия — 2:0

Ким Ен Гвон, 90+3' (1:0). Сон Хын Мин, 90+6' (2:0)

25.11.2022

Эр-Райян

Уэльс — ИРАН — 0:2

Рузбе Чешми, 90+8' (0:1). Рамин Резаэян, 90+11'(0:2)
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
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