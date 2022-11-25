Три из четырех самых поздних голов на ЧМ забили иранцы

Сегодня, 16:03
Сборная Ирана обыграла Уэльс в матче 2-го тура чемпионата мира, забив на 8-й и 11-й добавленных минутах.
Голы Рамина Резаэяна и Рузбе Чешми оказались вторым и четвертым самыми поздними в истории турнира. Позже Резаэяна отличился только еще один игрок сборной Ирана — Мехди Тареми, реализовавший пенальти во встрече 1-го тура с Англией. Помимо иранцев в топ-5 также входят голландец Дэви Классен и бразилец Неймар, который огорчил Коста-Рику в 2018 году.
Самые поздние голы чемпионатов мира по футболу
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Стадия
|
Соперник
|
Минута
|
21.11.2022
|
Мехди Тареми
|
Иран
|
Гр.турнир
|
Англия — 2:6
|
90+13'
|
25.11.2022
|
Рамин Резаэян
|
Иран
|
Гр.турнир
|
Уэльс — 2:0
|
90+11'
|
21.11.2022
|
Дэви Классен
|
Нидерланды
|
Гр.турнир
|
Сенегал — 2:0
|
90+9'
|
21.11.2022
|
Рузбе Чешми
|
Иран
|
Гр.турнир
|
Уэльс — 2:0
|
90+8'
|
22.06.2018
|
Неймар
|
Бразилия
|
Гр.турнир
|
Коста-Рика — 2:0
|
90+7'
|
27.06.2018
|
Сон Хын Мин
|
Корея
|
Гр.турнир
|
Германия — 2:0
|
90+6'
|
30.06.1994
|
Дэниэл Амокачи
|
Нигерия
|
Гр.турнир
|
Греция — 2:0
|
90+5'
|
25.06.1998
|
Луис Эрнандес
|
Мексика
|
Гр.турнир
|
Нидерланды — 2:2
|
90+5'
|
26.06.2006
|
Франческо Тотти
|
Италия
|
1/8 финала
|
Австралия — 1:0
|
90+5'
|
16.06.2010
|
Альваро Перейра
|
Уругвай
|
Гр.турнир
|
ЮАР — 3:0
|
90+5'
|
22.06.2014
|
Сильвестри Варела
|
Португалия
|
Гр.турнир
|
США — 2:2
|
90+5'
|
15.06.2018
|
Азиз Буаддуз*
|
Марокко
|
Гр.турнир
|
Иран — 0:1
|
90+5'
|
23.06.2018
|
Тони Кроос
|
Германия
|
Гр.турнир
|
Швеция — 2:1
|
90+5'
|
25.06.2018
|
Салим Аль-Давсари
|
Сауд.Аравия
|
Гр.турнир
|
Египет — 2:1
|
90+5'
* В свои ворота.
Иран — четвертая команда в истории, которой удалось забить два гола в добавленное ко второму тайму время. Все предыдущие случаи пришлись на чемпионат мира в России. Отличились сборные России, Бразилии и Кореи
Все команды, забившие в добавленное время по два гола
|
Дата
|
Город
|
Матч
|
Голы
|
14.06.2018
|
Москва
|
РОССИЯ — Сауд.Аравия — 5:0
|
Денис Черышев, 90+1' (4:0). Александр Головин, 90+4' (5:0)
|
22.06.2018
|
Санкт-Петербург
|
БРАЗИЛИЯ — Коста-Рика — 2:0
|
Филиппе Коутинью, 90+1' (1:0). Неймар, 90+7' (2:0)
|
27.06.2018
|
Казань
|
КОРЕЯ — Германия — 2:0
|
Ким Ен Гвон, 90+3' (1:0). Сон Хын Мин, 90+6' (2:0)
|
25.11.2022
|
Эр-Райян
|
Уэльс — ИРАН — 0:2
|
Рузбе Чешми, 90+8' (0:1). Рамин Резаэян, 90+11'(0:2)