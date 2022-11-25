Три из четырех самых поздних голов на ЧМ забили иранцы

Сборная Ирана обыграла Уэльс в матче 2-го тура чемпионата мира, забив на 8-й и 11-й добавленных минутах.

Голы Рамина Резаэяна и Рузбе Чешми оказались вторым и четвертым самыми поздними в истории турнира. Позже Резаэяна отличился только еще один игрок сборной Ирана — Мехди Тареми, реализовавший пенальти во встрече 1-го тура с Англией. Помимо иранцев в топ-5 также входят голландец Дэви Классен и бразилец Неймар, который огорчил Коста-Рику в 2018 году.

Самые поздние голы чемпионатов мира по футболу

Дата Игрок Команда Стадия Соперник Минута 21.11.2022 Мехди Тареми Иран Гр.турнир Англия — 2:6 90+13' 25.11.2022 Рамин Резаэян Иран Гр.турнир Уэльс — 2:0 90+11' 21.11.2022 Дэви Классен Нидерланды Гр.турнир Сенегал — 2:0 90+9' 21.11.2022 Рузбе Чешми Иран Гр.турнир Уэльс — 2:0 90+8' 22.06.2018 Неймар Бразилия Гр.турнир Коста-Рика — 2:0 90+7' 27.06.2018 Сон Хын Мин Корея Гр.турнир Германия — 2:0 90+6' 30.06.1994 Дэниэл Амокачи Нигерия Гр.турнир Греция — 2:0 90+5' 25.06.1998 Луис Эрнандес Мексика Гр.турнир Нидерланды — 2:2 90+5' 26.06.2006 Франческо Тотти Италия 1/8 финала Австралия — 1:0 90+5' 16.06.2010 Альваро Перейра Уругвай Гр.турнир ЮАР — 3:0 90+5' 22.06.2014 Сильвестри Варела Португалия Гр.турнир США — 2:2 90+5' 15.06.2018 Азиз Буаддуз* Марокко Гр.турнир Иран — 0:1 90+5' 23.06.2018 Тони Кроос Германия Гр.турнир Швеция — 2:1 90+5' 25.06.2018 Салим Аль-Давсари Сауд.Аравия Гр.турнир Египет — 2:1 90+5'

* В свои ворота.

Иран — четвертая команда в истории, которой удалось забить два гола в добавленное ко второму тайму время. Все предыдущие случаи пришлись на чемпионат мира в России. Отличились сборные России, Бразилии и Кореи

Все команды, забившие в добавленное время по два гола