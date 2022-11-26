Австралия победила Тунис на ЧМ-2022 после гола Дюка

26 ноября, 15:00
Сборная Австралии обыграла Тунис в матче второго тура групповой стадии на ЧМ-2022.
Единственный гол был забит на 23-й минуте форвардом Митчеллом Дюком.
Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 3 очка, команда идет на втором месте, Тунис с 1 очком занимает последнюю строчку.
Сегодня, 26 ноября, Франция встретится с Данией. Начало — в 19.00 мск.
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Основные источники исследования