Австралия победила Тунис на ЧМ-2022 после гола Дюка

Сборная Австралии обыграла Тунис в матче второго тура групповой стадии на ЧМ-2022.

Единственный гол был забит на 23-й минуте форвардом Митчеллом Дюком.

Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 3 очка, команда идет на втором месте, Тунис с 1 очком занимает последнюю строчку.

Сегодня, 26 ноября, Франция встретится с Данией. Начало — в 19.00 мск.