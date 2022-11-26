Тунис — Австралия: Митчелл Дюк открыл счет на 23-й минуте

Футболист сборной Австралии Митчелл Дюк открыл счет в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 с Тунисом (1:0, первый тайм). Игрок отметился голом на 23-й минуте.

В первом туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), а Австралия проиграла сборной Франции с разгромным счетом 1:4.