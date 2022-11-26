26 ноября, 13:25
Футболист сборной Австралии Митчелл Дюк открыл счет в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 с Тунисом (1:0, первый тайм). Игрок отметился голом на 23-й минуте.
В первом туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), а Австралия проиграла сборной Франции с разгромным счетом 1:4.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования