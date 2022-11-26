Австралия ведет в счете после первого тайма с Тунисом на ЧМ-2022.

26 ноября, 13:52
Австралия после первого тайма с Тунисом во втором туре группового этапа ЧМ-2022 ведет со счетом 1:0.
Счет был открыт на 23-й минуте австрелийским нападающим Митчеллом Дюком. Это его девятый гол за национальную команду.
Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 0 очков, команда идет на четвертом месте, Тунис с 1 очком занимает третью строчку.
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Основные источники исследования