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Сегодня, 12:08

Тунис — Австралия: стартовые составы команд на матч групповой стадии ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты сборной Австралии.
Фото Reuters
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Тунис и Австралия объявили стартовые составы на матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 0 очков, команда идет на четвертом месте, Тунис с 1 очком занимает третью строчку.

Тунис: Дамен, Бронн, Мериа, Тальби, Дрэгер, Шкири, Лайдуни, АБди, Слити, Джебали, Мсакни.

Запасные: Ассен, Матлути, Бен Саид, Ромдане, Гандри, Джазири, Ифа, Кешрида, Маалул, Меджбри, Сасси, Слимане, Хазри, Хенисси, Шаалали.

Австралия: Райан, Карачич, Суттра, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Макгри, Леки, Дюк, Гудвин.

Запасные: Вукович, Редмэйн, Дегенек, Денг, Девлин, Каммингс, Кинг, Куол, Мабиль, Макларен, Райт, Тилио, Хрустич.

Матч Тунис — Австралия состоится сегодня, 26 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени.

ЧМ&nbsp;2022: Тунис&nbsp;&mdash; Австралия, Польша&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия, Франция&nbsp;&mdash; Дания, Аргентина&nbsp;&mdash; Мексика. ЧМ-2022: ключевой матч для Аргентины, Франция против Дании. Онлайн-трансляция 26 ноября
Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Тунис
Австралия

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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