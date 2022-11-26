Тунис — Австралия: стартовые составы команд на матч групповой стадии ЧМ-2022

Тунис и Австралия объявили стартовые составы на матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 0 очков, команда идет на четвертом месте, Тунис с 1 очком занимает третью строчку.

Тунис: Дамен, Бронн, Мериа, Тальби, Дрэгер, Шкири, Лайдуни, АБди, Слити, Джебали, Мсакни.

Запасные: Ассен, Матлути, Бен Саид, Ромдане, Гандри, Джазири, Ифа, Кешрида, Маалул, Меджбри, Сасси, Слимане, Хазри, Хенисси, Шаалали.

Австралия: Райан, Карачич, Суттра, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Макгри, Леки, Дюк, Гудвин.

Запасные: Вукович, Редмэйн, Дегенек, Денг, Девлин, Каммингс, Кинг, Куол, Мабиль, Макларен, Райт, Тилио, Хрустич.

Матч Тунис — Австралия состоится сегодня, 26 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени.