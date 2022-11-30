Судейство
Сегодня, 20:40
На 90+8-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Тунис — Франция (1:0) Антуан Гризманн забил гол, который позднее был отменен после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и просмотра повторов судьей Мэттью Конгером. Почему же так произошло — ведь мяч отлетел к французу от головы Монтассара Тальби?
Для ответа на этот вопрос нужно внимательно изучить всю атаку сборной Франции. Сначала, в момент паса Орельена Тшуамени, Гризманн находился за линией офсайда.
Затем действительно случился контакт мяча с головой Тальби.
Но передача шла верхом, тунисец вел борьбу с соперником, не успел скоординироваться и нормально пробить по мячу. Потому действия Тальби не считаются контролируемым ударом и пасом Гризманну. Они оцениваются как случайное касание мяча, своего рода рикошет. Таковы современные правила.
Потому гол Гризманна нельзя было засчитывать.
Видеоарбитры сами не могли принять окончательное решение. Требовалась трактовка эпизода самим судьей. Из-за этого Конгеру предложили отправиться к монитору и посмотреть видеозапись. Итоговый вердикт он вынес сам. И в соответствии с существующими правилами поступил верно.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.10 X 4.50 П2 1.47
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.30 П2 1.64
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)