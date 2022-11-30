Тунис — Франция: первый тайм прошел без голов

В первом тайме матча третьего тура ЧМ-2022 Тунис — Франция команды не отметились голами. Счет к перерыву — 0:0. На 28-й минуте желтую карточку заработал защитник Важди Кешрида.

Французы уже вышли в плей-офф, а для гарантии первого места в группе D команде Дешама достаточно сыграть вничью с Тунисом.