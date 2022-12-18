У Килиана Мбаппе только 11 касаний мяча в первом тайме финала ЧМ-2022

Сборная Франции проигрывает команде Аргентины со счетом 0:2 после первого тайма финала ЧМ-2022.

У лучшего бомбардира французской сборной Килиана Мбаппе только 11 касаний мяча в первом тайме.

Реже с мячом встречались только Маркус Тюрам и Рандаль Коло-Муани. Только оба футболиста вышли на замену на 41-й минуте матча, тогда как Мбаппе появился на поле с первых минут.