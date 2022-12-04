У стадиона ЧМ-2022 «Аль-Бейт» сильный запах навоза

У стадиона чемпионата мира-2022 «Аль-Бейт» перед матчем 1/8 финала Англия — Сенегал

ощущается очень сильный запах навоза.

Такой специфический запах, по словам работников, связан с тем, что вокруг арены в пустыне много верблюдов. Болельщики не видят животных, так как в непосредственной близости от стадиона им находиться не дают.

На «Аль-Бейт» прошел матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор и ряд других игр. Сегодня, 4 декабря, матч 1/8 финала Англия — Сенегал начнется в 22.00 по московскому времени.