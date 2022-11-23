У журналиста в Катаре отняли флаг бразильского штата. Его приняли за флаг ЛГБТ

23 ноября, 10:20
Бразильский журналист Виктор Перейра рассказал, что у него отобрали флаг штата Пернамбуку, который приняли за флаг ЛГБТ.
Журналист уточнил, что нес с собой флаг во время того, как покидал стадион после матча группового турнира ЧМ-202 между Аргентиной и Саудовской Аравии (1:2).
«Парень схватил флаг, бросил его на землю и начал топать. Я взял свой телефон, чтобы записать видео, но он выхватил его у меня из рук и сказал, что вернет, только если я удалю видео. Затем прибыл полицейский и попытался вмешаться. Он выхватил телефон у другого парня и приказал мне удалить видео», — приводит слова Перейры Reuters.
На флаге бразильского штата Пернамбуку изображены радуга, крест и звезда.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования