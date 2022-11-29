Уэльс — Англия: Рэшфорд и Фоден забили с разницей в две минуты

Англия забила два гола за две минуты в матче третьего тура группы В чемпионата мира в Катаре с Уэльсом — 2:0.

На 50-й минуте счет в игре открыл Маркус Рэшфорд, а на 52-й преимущество Англии удвоил Фил Фоден.