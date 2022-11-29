Уэльс — Англия: Рэшфорд оформил дубль

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд на 68-й минуте забил в матче третьего тура группы В ЧМ-2022 с Уэльсом — 3:0.

Рэшфорд совершил проход в штрафную и нанес удар в правый угол ворот — мяч проскочил между ног голкипера. Он оформил дубль в этой игре.