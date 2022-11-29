Англия и Уэльс объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Анлгии и Уэльса сыграют в третьем туре группы В чемпионата мира в Катаре. Стали известны стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Фоден, Кейн, Рэшфорд.

Уэльс: Уорд, Н. Уильямс, Родон, Мефем, Дэвис, Аллен, Ампаду, Рэмзи, Бэйл, Мур, Джеймс.

Начало встречи в 22.00 по московскому времени.