Уэльс — Англия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022 29 ноября

Во вторник, 29 ноября сборная Уэльса сыграет против Англии в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Уэльса и Англии выступают в группе B с Ираном и США. Англичане лидируют в группе с 4 очками, иранцы идут на второй строчке с 3 очками, американцы — на третьем месте с 2 очками, валлийцы — четвертые с 1 очком.

Матч 3-го тура Иран — США будет проходить параллельно с игрой Уэльс — Англия.

Следить за матчем Уэльс — Англия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Футбол 1».