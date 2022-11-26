26 ноября, 23:13
Сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Голкипер Уго Льорис, а также нападающие Антуан Гризманн и Оливье Жиру — первые игроки сборной Франции, выигравшие более 10 матчей чемпионата мира (по 11 каждый).
В турнирной таблице группы D сборная Франции занимает первое место, набрав 6 очков. Французская команда стала первой сборной, обеспечившей себе место в плей-офф чемпионата мира.
Сборная Франции стала первой европейской командой в XXI веке, которая смогла выйти из группы в статусе действующего чемпиона мира.
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Основные источники исследования