Уго Санчес уверен, что сборная Испании намеренно проиграла Японии на ЧМ-2022

Легенда «Реала» Уго Санчес поделился мнением о поражении сборной Испании от Японии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 (1:2).

«Уверяю вас. Меня там не было, и Луис Энрике не думает обо мне, но он думал о том, как лучше всего избежать игры с Бразилией в четвертьфинале. Да, есть риск, но на этот риск стоит пойти. Дело не в том, что они боятся Бразилии, они уважают их», — приводит Mirror слова Санчеса.

Испания набрала 4 очка в трех встречах и вышла в плей-офф чемпионата мира-2022 со второго места. В 1/8 финала турнира испанцы сыграют с национальной командой Марокко. Матч пройдет 6 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.